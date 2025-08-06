Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren LGS Kurs Merkezleri, 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre 340 öğrenciyi nitelikli liselere yerleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Mersin genelinde 32 noktada Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurs merkezlerinden 21’i LGS’ye hazırlanan öğrenciler için yapılandırıldı. Bu merkezlerde sadece akademik destek değil, öğrencilerin sosyal gelişimini destekleyen aktiviteler ve rehberlik hizmetleri de sunulduğu bildirildi. Sunulan her hizmet de öğrencilere ve velilere eğitim yolculuğunda önemli bir destek verildiği kaydedildi.

Kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenler, sınav sonrası tercih sürecinde de aktif rol aldığı belirtildi. LGS tercih döneminde birebir danışmanlık sağlayan uzmanlar, her öğrencinin hedeflediği liseye ulaşabilmesi için rehberlik etti. LGS yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler, hayalini kurdukları okullara yerleşmenin sevincini, kurs merkezlerindeki öğretmenleriyle paylaştı.

"Bu yıl başarı ivmemizi artırdık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunarak, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 32 kurs merkezimizde yaklaşık 9 bin öğrencimize eğitim verdik. Bu kurs merkezlerimizden 21’i LGS kurs merkeziydi. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçen yıl 274 öğrencimizi Fen Lisesi ve nitelikli liselere göndermiştik. Bu yıl başarı ivmemizi artırdık ve 340 öğrencimizi iyi okullara gönderdik. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Eğitim sürecinin ardından da öğrencileri yalnız bırakmadıklarını kaydeden Yıldırım, "Şimdi öğrencilerimizle ve velilerimizle bir aradayız. Bu güzel haberleri paylaşıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitime desteklerimiz artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da sınava hazırlayacağımız çocukların başarılarıyla gurur duyacağız" diye konuştu.