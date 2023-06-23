Mersinlilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda kurban vecibelerini yerine getirmeleri için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi, 5 mezbaha ve 18 mobil kesim ünitesi kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşlar, kurbanlarını güvenli ortamda, ücretsiz ve hijyenik şartlarda kestirebilecekler. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut’ta bulunan toplam 5 mezbahada Kurban Bayramının ilk 2 günü ücretsiz bir şekilde kurbanlıklar kestirilebilecek. Akdeniz’de 1, Aydıncık’ta 1, Bozyazı’da 1, Erdemli’de 2, Gülnar’da 1, Mezitli’de 1, Mut’ta 1, Silifke’de 1, Tarsus’ta 6, Yenişehir’de 1, Toroslar’da 1 ve Yakaköy’de 1 noktada olmak üzere toplam 18 mobil kesim ünitesi hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri de Kurban Bayramının ilk günü hizmet verirken Tarsus 1, Tarsus 3 ve Yakaköy mobil kesim üniteleri, yoğunluğu önlemek adına bayramın 2. günü de hizmet verecek. Vatandaşlar detaylı bilgi için ’Alo 185’ten bilgi alabilecek.

Bayram boyunca temizlik ve ilaçlama işlemleri anlık yapılacak

Mezbaha ve mobil kesim ünitelerinin bulunduğu yerlerin steril kalması için dezenfeksiyon çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, ilaçlama çalışması da yapıyor. Kurban kesim alanlarında haşere oluşumunun önüne geçmek için ilaçlama çalışmaları yürütecek olan ekipler, bayram süresince ve sonrasında da aynı işlemleri gerçekleştirecek. Ekipler, kurban kesilen yerlerde yapacağı anlık temizlik çalışmaları ile de oluşan atıkları kısa sürede kaldırıp, görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yapılan kent estetiği çalışmalarıyla Mersin, bayramı rengarenk karşılayacak. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, bu alanlarda yaptıkları mevsime uygun çiçek dikimlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği budama ve bakım çalışmalarıyla, Mersinlilerin bayramlarını ferah ortamlarda geçirmelerini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz şekilde yapabilmeleri için çalışacak. Kurban Bayramında vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla; 28 Haziran 2023 Çarşamba gününden itibaren tüm bayram süresi boyunca, Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat uygulaması devam edecek.

Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanları ve mezarlıkları titizlikle temizliyor. Vatandaşların bayram boyunca gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretleri ve ibadethane kullanımları için çalışmalar yürüten Mezarlık İşleri Dairesi ekipleri, temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında mezarlıklar, cami, kilise ve cemevinde temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Özellikle yaş almış vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri adına, mezarlıklar içinde ring seferleri düzenlenecek.

Mersin Büyükşehir, Kurban Bayramında arife, 1. ve 2. günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım da sağlayarak vatandaşların kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmeleri için kolaylık sağlayacak. Mezarlık servisleri kapsamında Tarsus’ta Merkez, Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlığına servis hizmeti sunulacak. Makam Cami’nden 07.00-16.00 arası her saat başı kalkacak olan servis Merkez Mezarlık, Üçgen Çarşı, Halk Eğitim, Cengiz Topel, Cetvel Köprüsü, Büyük Carrefour, Tuğralı Kavşak, Eshab-ı Kehf’ten geçerek Sucular Mezarlığına gidecek. Sucular Mezarlığından ise saat 08.00-17.00 arası her saat başı servis kalkacak. Çiftlikköy ve Güneykent Mezarlığına da ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca mesai yapacak olan birimlerin başında geliyor. İtfaiye ekipleri Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi olaylara karşı 7/24 görevinin başında yer alacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı da hazırlıklı olacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlamaya bayram boyunca da durmaksızın devam edecek. Kayıp-kaçakla mücadeleyi de aralıksız sürdüren MESKİ, tüm ilçelerdeki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirecek. MESKİ’nin yağmursuyu timleri ise olası yağışlara karşı 7/24 hazırda bekleyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ulaşmanın en kısa ve hızlı yollarından biri olan Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi, vatandaşların tüm istek ve taleplerine yanıt verebilmek adına daha yoğun bir tempoyla çalışacak. Bayram boyunca gelecek olan öneri, talep, istek ve şikayetleri alacak olan ’Alo 185 Teksin’, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesi için bir telefon kadar yakın olacak.

Büyükşehir Belediyesi bayram dolayısıyla merkez ve ilçelerde kesim hizmeti de verecek.