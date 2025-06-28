Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen bir araç takibe alınarak durduruldu.Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerine yapılan aramada çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza, esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.İfadeleri alınan 3 şüpheliden İ.O. ile S.B. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İ.O. tutuklandı, S.B.’ye ise adli kontrol şartı getirildi. Diğer şüpheli A.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.