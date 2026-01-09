Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca 13 ilçede yürüttüğü kapsamlı yol, asfalt ve kavşak çalışmalarıyla kentin ulaşım altyapısını güçlendirerek konforu ve güvenliği üst seviyeye taşıdı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı boyunca kent merkezinden kırsal mahallelere kadar 13 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, sıcak asfalt seriminden sathi kaplamaya, yeni yol açma projelerinden kavşak düzenlemelerine kadar birçok yatırım tamamlanarak hizmete sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ilçelerin mevcut durum ve ihtiyaç analizlerini, muhtarlıklara iletilen talepleri ve TEKSİN üzerinden gelen vatandaş bildirimlerini dikkate alarak, kent genelinde güvenli ve kesintisiz ulaşım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

'2025 yılında, 170 lokasyonda 400 bin ton sıcak asfalt serimini tamamladık'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, 2025 yılı boyunca ana arterler, caddeler, bulvarlar ve bağlantı yolları başta olmak üzere, kent genelinde 170 farklı lokasyonda toplam 400 bin ton sıcak asfalt serimini tamamladıklarını kaydetti. Kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla grup yollarının sathi kaplama çalışmalarını da yaptıklarını söyleyen Bayır, '2025 yılı içerisinde 215 grup yolunda, 1.100 kilometrelik sathi kaplama işlemini tamamladık. Ayrıca bu yıl, önceki yıllarda yaptığımız imalatların da üzerinde bir performans sergiledik. Bu da planlı yürüttüğümüz çalışmalarımızın ve sahadaki kurumsal tecrübemizin, 2025 itibariyle daha da güçlenerek devam ettiğinin somut bir göstergesi oldu' ifadelerini kullandı.

Yaya güvenliğinin esas alındığı kaldırım imalatlarında, özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının gözetildiğine dikkat çeken Bayır, 'Kaldırım projelerimizi de TSE standartlarına uygun şekilde hazırlıyoruz. 2025 yılı içerisinde, toplam 300 bin metrekare kaldırım imalatını tamamladık' diye konuştu.

'Yeni yol açma projeleri, kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatıyor'

'38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi' ile 17. Cadde ve 13. Cadde arasında 1.400 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol projesinin de 2025 Mayıs ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Bayır, 'Bu yol sayesinde, 21. Cadde'den Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na kadar kuzey-güney yönünde yaklaşık 4 kilometrelik kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturuldu. Yeni yol açma projeleri, kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatıyor' dedi.

'Hal Katlı Kavşağı projesi, katlı kavşak projeleri arasında en büyük yapım ölçeğine sahip'

Yapımı devam eden 'Hal Katlı Kavşak' projesinin, 2025 yılı için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın en büyük yatırım projesi olduğuna dikkat çeken Bayır, 'Kasım ayı itibarıyla tüm güvenlik önlemlerini alarak kavşak bölgesini trafiğe kapattık ve çalışmalarımıza başladık. Projenin bulunduğu alan, Hal Kompleksi, sanayi bölgesi, otoyol ve liman bağlantıları ile 2. Çevre Yolu'nun kesişiminde yer aldığından, kentimizin en yoğun trafik yükünü taşıyan bölgelerden biri. Ayrıca bu kavşak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz katlı kavşak projeleri arasında en büyük yapım ölçeğine sahip. Proje tamamlandığında, Ulaşım Master Planı'nda hedeflenen 2. Çevre Yolu üzerindeki kesintisiz transit geçiş, bu noktada da sağlanmış olacak' dedi.

Ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğe etkisinin önemli ölçüde azalacağına da işaret eden Bayır, yapım sürecinde altyapı hatlarının da eş zamanlı olarak yenilendiği ve bu sayede ilerleyen yıllarda oluşması muhtemel altyapı kaynaklı sorunların önüne geçildiği bilgisini verdi.

'Afet ve acil durumlarda sahadaki mücadelemizi sürdürüyoruz'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'Kriz Masası'na üye daire başkanlıklarından biri olduğunu vurgulayan Bayır, 'Diğer daire başkanlıklarıyla uyum halinde çalışarak, özellikle yoğun yağış dönemlerinde ekiplerimiz 7/24 sahada mücadelelerini sürdürüyor. Daire Başkanlığımız bünyesinde, toplam 70 personelden oluşan 14 afet ve acil durum ekibimiz bulunuyor. Bir diğer mücadelemiz ise karla mücadele çalışmaları. 2025 yılının başlarında kar sezonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına, tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Kentimizi daha güçlü ve planlı bir altyapıya kavuşturduk'

Altyapı kazı çalışmalarına yönelik denetimler kapsamında, 2025 yılı içerisinde 1.800 adet kazı izin başvurusunun incelenerek sonuçlandırıldığını ifade eden Bayır, kazıların mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve yolların eski haline getirilmesinin titizlikle takip edildiğini belirtti. Yürütülen tüm faaliyetlerde kalite, sürdürülebilirlik ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı esas aldıklarını ifade eden Bayır, 'Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarımız sayesinde, üretimden uygulamaya kadar tüm aşamalarda kalite kontrol deneylerini kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu da sahada etkin bir otokontrol mekanizması kurmamıza ve kaliteli üretim yapmamıza imkân sağlıyor' diye konuştu.

2019-2025 yılları arasında gerçekleştirilen tüm projelerle Mersin'i daha güçlü ve planlı bir altyapıya kavuşturduklarını sözlerine ekleyen Bayır, '2026 yılında da planlanan projeleri hız kesmeden hayata geçirirken; kentimizin ulaşım sistemine uygun, kalıcı ve nitelikli çözüm üretmeye de devam edeceğiz' dedi.