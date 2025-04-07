Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde oturduğu apartmanın merdiveninden düşerek ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan U.Y. (56) merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Apartmanda inceleme yapan polis olayla ilgili çalışma başlattı.