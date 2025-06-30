Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ulusal Dağcılık Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcı, doğasever ve kampçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında Bolkar Dağları’nın en yüksek noktası olan 3 bin 524 metre rakımlı Medetsiz Zirvesine, 5 yıl önce hayatını kaybeden kulübün onursal üyesi duayen dağcı Muzaffer Erol Gez anısına anma tırmanışı yapıldı.

Mersin’in önemli dağcılık rotaları arasında yer alan Bolkar Dağları’nda gerçekleştirilen festivale 200’den fazla dağcı ve doğasever katıldı. Tırmanış, Kurtuluş Savaşı döneminde önemli bir kahramanlık destanına sahne olan Karboğazı bölgesinden başladı. Karboğazı’nda 44 köylünün, Kuvay-i Milliye birlikleriyle birlikte gerçekleştirdiği baskın sonucu bir tabur Fransız askerinin esir alınmasının bölgeye ayrı bir tarihî anlam kattığı belirtildi.

Festivalin en önemli etkinliği olan anma tırmanışında, yaklaşık 50 dağcı, zorlu Medetsiz Zirvesine ulaştı. Zirvede, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden MERDAK’ın onursal üyesi Muzaffer Erol Gez için saygı duruşunda bulunuldu.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, her yıl artan katılımla düzenlenen festivalin hem sporu hem de vatan sevgisini bir araya getirdiği vurgulanarak, "Dağcılık camiasının unutulmaz ismi Muzaffer Erol Gez’in adını yaşatmak ve yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için bu etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Festival, kamp alanındaki sosyal etkinliklerin ardından sona erdi.