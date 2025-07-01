TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen ‘Akdeniz’den Gökyüzüne’ projesi kapsamında bir araya gelen 30 Fen Bilgisi Öğretmeni, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Öğretmenler, planetaryum, gözlemevi ve teleskop gözlemi gibi çeşitli etkinliklerle uzay ve havacılık alanındaki bilgilerini güncelledi. Etkinlik kapsamında ayrıca Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi’nde kendi Gök Atlaslarını oluşturan öğretmenler, Stellarium uygulaması hakkında da bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mercan Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, merkezin yalnızca bir bilim müzesi olmadığını vurgulayarak, "30 öğretmenimiz, astronomlarımız eşliğinde planetaryum, gözlemevi ve güneş teleskobunu deneyimledi. Astronomi ve uzay atölyesinde eğitim aldılar. Mercan Bilim Merkezi’nin tam da böyle bilimsel etkinliklerle anlam kazandığını görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yarar ise TÜBİTAK projelerinin doğa ve bilim konularında küçük grupları bilgilendirmek amacıyla yürütüldüğünü belirterek, "Öğretmenlerimizin uzay ve havacılık alanındaki kültürlerini artırıp, edindikleri bilgileri öğrencilerine aktarmalarını hedefliyoruz. Mercan Bilim Merkezi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mezitli Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Alev Özmart da etkinliğin kendileri için verimli geçtiğini dile getirerek, "STEM etkinlikleri kapsamında derslerimizde uygulayabileceğimiz pek çok kazanım elde ettik. Planetaryum deneyimi ve uygulamalı atölye çalışmaları bizim için mesleki anlamda çok güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Biçer ise etkinliklerin eğlenceli ve öğretici geçtiğini belirterek, "Daha önce ailem ve öğrencilerimle de Mercan Bilim Merkezi’ni ziyaret etmiştim. Böyle bir merkezin Mersin’de eksikliği hissediliyordu. Öğretmenlerin burada öğrendiği bilgileri sınıf ortamına taşıyabilmesi büyük bir avantaj" dedi.

Öğretmenler, Mercan Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerin ardından merkezden memnuniyetle ayrıldı.