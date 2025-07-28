Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, yaz mevsimini sadece tatil değil aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendiren gençler için eğitim ve sosyalleşme çalışmaları yürütüyor.

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi yaz tatilini eğlencenin yanında aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendirmek isteyen gençler için eşsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Meram Gençlik Meclisi üyeleri, bu eğitim ve sosyalleşme çalışmaları kapsamında yaz boyunca düzenlenen atölye, kamp, gezi ve seminer programlarıyla hem yeni bilgiler ediniyor hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Atölyeler, geziler, kamplar, seminerlerle Meramlı gençler yazı dolu dolu yaşıyor

Yaz boyunca devam eden birbirinden renkli ve nitelikli atölyelerde gençler; diksiyon, yapay zeka, İngilizce ve tenis eğitimleri alarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Öte yandan, Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlediği geziler ve kamplarla da gençlerin sosyal yönünü güçlendirmeye devam ediyor. Doğa ile iç içe geçirilen günlerde hem stres atılıyor hem de aidiyet duygusu pekişiyor. Gençlik Meclisi faaliyetleri kapsamında Meram Belediyesinde staj yapan öğrencilere özel bir seminer de gerçekleştirildi. Bu seminerde Meram Gençlik Meclisi’nin yapısı, işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verilirken, gençler belediye çalışmaları hakkında da merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

"Öğrenen, kendini geliştiren ve üreten bir nesil için aralıksız çalışıyoruz"

Seminerde gençlerle tecrübelerini paylaşan Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, belediyecilikteki çalışma disiplini, halkla ilişkiler ve kariyer basamakları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere hayata ve kariyer yolculuklarına dair değerli tavsiyelerde bulunan Şenyiğit, "Hayat sadece bilgiyle değil, çabayla, cesaretle ve hedeflerle kurulur" diye konuştu. Meram Belediyesinin, gençlerin yaz tatilini sadece dinlenme değil, aynı zamanda üretme, öğrenme ve gelişme dönemi olarak değerlendirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Başkan Yardımcısı Şenyiğit, Gençlik Meclisi’nin sunduğu bu etkinliklerin, Meram’ın geleceğini emanet edeceği gençlerin çok yönlü bireyler olarak yetişmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Şenyiğit, sohbetin sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı.