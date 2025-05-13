Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin ihtiyaç duyduğu birçok malzemenin Arif Bilge Tesislerinde üretildiğini ifade ederek, öz kaynakla üretim yapan bir belediye modeli oluşturduklarını vurguladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin üretim ve teknik destek merkezi Arif Bilge Tesisleri’ni ziyaret etti. Tesis içerisindeki birimleri ve atölyeleri tek tek gezen Başkan Kavuş, çalışan personel, sorumlu müdürler ve teknik ekipten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında atölyelerde görevli personelle hasbihal eden Başkan Kavuş, belediye hizmet araçlarının bakım, onarım ve yenileme süreçlerini yerinde inceleyip denetledi.

"Üretimde büyük oranda kendi kendine yeten kurumsal bir yapımız var"

Başkan Mustafa Kavuş, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada belediyenin ihtiyaç duyduğu birçok malzemenin bu tesislerde üretildiğini ifade ederek, öz kaynakla üretim yapan bir belediye modeli oluşturduklarını vurguladı. Arif Bilge Tesisleri’nin Meram Belediyesinin üretken yönünün en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Belediyeciliğin aynı zamanda üreten, geliştiren ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapıya kavuşması çağın gerekliliklerinden biridir. Biz burada hizmet araçlarımızın bakım ve onarımlarını kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyor, birçok farklı hizmette kullanılan malzemeleri de kendi atölyelerimizde imal ediyoruz. Bu hem ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlıyor hem de işlerimizi çok daha hızlı ve verimli yürütmemize imkan tanıyor."

"Emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum"

Ziyaret sırasında tesislerde görev yapan personelle birebir görüşerek emeklerinden dolayı teşekkür eden Kavuş, "Belediyecilikte başarıyı sağlayan en önemli unsur, işini özveriyle yapan güçlü bir ekip ruhudur. Buradaki tablo, işine sahip çıkan, alın teriyle katkı sunan bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bu özverili çalışmaları gerçekleştiren tüm mesai arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize, ustalarımıza ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onların emeği sayesinde Meram’a değer kattık, katmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş, ziyaretinin ve açıklamalarının ardından tesislerin yaz dönemi çalışmalarını programlamak üzere ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi.