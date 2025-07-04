Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal üretimin takibi kapsamında çiftçi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler sırasında ekipler, üreticilerle birebir görüşerek ekili alanlarda ürün kontrollerini yaptı, hastalık ve zararlı takibi gerçekleştirdi ve üreticilere tarımsal konularda teknik bilgilendirmelerde bulundu. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin yanında olmaya, sahada ürün kontrollerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Özlüce Mahallemizdeki ziyaretlerimizde, hem üretimin kalitesini artırmak hem de muhtemel tarımsal riskleri önceden tespit etmek amacıyla kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin kırsal mahallelerdeki ziyaretlerinin sezon boyunca programlı şekilde devam edeceği bildirildi.