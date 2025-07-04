Türkiye’nin en büyük perakende gruplarından biri olan ve 1970 yılından bu yana sektör liderleri arasında yer alan Akay Grup, sürdürülebilirlik ve sıfır karbon hedefleri doğrultusunda Van’ın Başkale ilçesinde güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını hayata geçiriyor.

Global markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenen ve turizm, tütün mamulleri, içecek gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Akay Grup, Van’ın Başkale ilçesindeki yatırımla yılda 2 milyon 200 bin kilowat (kWh) enerji üretimi hedefliyor. Santralden elde edilecek enerji, grubun yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık iki katına denk geliyor.

Yatırımla ilgili Akay Grup Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız bu yatırım, hem Akay Grup’un sıfır karbon vizyonuna katkı sağlamakta hem de ülkemizin sürdürülebilir büyümesine örnek teşkil etmektedir. Doğaya ve topluma karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak, sadece kendi ihtiyacımızı değil, fazlasını da üretmeyi ve ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz" denildi.

Öte yandan Akay Grup yetkilileri, yenilenebilir enerji projelerine önümüzdeki dönemde de yatırım yapmaya ve sıfır karbon politikalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.