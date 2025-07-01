Muğla’nın Menteşe ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde buğday hasadına ilişkin önemli veriler paylaşıldı. Yaklaşık 20 bin dekar alanda gerçekleştirilen buğday üretiminde ortalama 350 kilogram verim beklenirken, toplamda 7 bin ton rekolte öngörülüyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Emirbeyazıt Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde hububat üretiminin ekiminden hasadına kadar tüm aşamalarında çiftçilerin yanında yer aldı. 2025 yılı üretim sezonunda arpa, yulaf ve tritikale hasatları tamamlanırken, buğday hasadında da sona gelindi.

Hasat sürecinde üreticilerin alın terinin ziyan olmaması amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrollerini hafta sonu dahil aralıksız sürdürüyor. Hububat hasadı boyunca dane kaybını önlemek adına her türlü önlem alınırken, üreticilere teknik destek sağlanıyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat sürecinde biçerdöver ayarlarının doğru yapılması, uygun hasat saatlerinin seçilmesi ve dane kaybını en aza indirecek yöntemlerin uygulanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin korunması için denetimlerin devam edeceğini belirtti.