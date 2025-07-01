Eskişehir’de bisikletten düşen şahıs, ihbar üzerine yanına giden sağlık ekiplerine tepki gösterdikten sonra ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı.

Olay, saat 14.05 sıralarında Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şahıs sokakta seyir halinde olduğu kullandığı bisikletten düştü. Şahsın yere serildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gelince kendiliğinden ayaklandı

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen şahsa yardımcı olmak için yanına giden sağlık ekipleri ilginç bir olayla karşılaştı. Tedaviyi reddederek sağlık ekiplerine tepki gösteren şahıs ayağa kalkarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan olayın ardından sağlıkçılar, polis ekipleriyle birlikte boş sedyeyi ambulansa taşıdı.