Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Menteşe Otogarı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine geçit verilmedi.

Menteşe Otogarı’nda yapılan kontrollerde etiketsiz, taşıma ve muhafaza şartlarına uygun olmayan 3 adet baton halinde dondurulmuş tavuk döner ele geçirildi. Zabıta ekipleri, ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak durumu Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü kontrol personellerine bildirdi. Halk sağlığını tehlikeye atan bu ürünler hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Gıda güvenliğine aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıta ekiplerine veya ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları istendi.