Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Gençler Şampiyonası’ndan Türkiye Şampiyonu oldu. Menemen’in başarılı gençleri, kazandıkları kupayı Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a götürdü.

Menemen Belediyesi Kültür ve Halk Oyunları Spor Kulübü, Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Gençler Şampiyonası’nda aldığı başarıyla ilçenin gururu oldu. Menemenli gençler, Geleneksel Dal Türkiye Birincisi oldu. Menemen’in ve Ege’nin kültürel mirasını en iyi şekilde sergileyen ve başarılarını ödülle taçlandıran gençlerin, turnuva sonrasında ilk ziyaret ettikleri adres, Menemen Belediyesi oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ı makamında ziyaret eden genç sporcular, antrenörleri ve kulüp yöneticileri, kazanılan kupayı Başkan pehlivan’a takdim etti.

"Sırada uluslararası başarılar var"

Halk oyunlarında Türkiye şampiyonluğu elde edilmesinin Menemen için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sanat ve sporu kendimiz için bir kırmızı çizgi olarak belirledik. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın bu alanlarda gelişimlerini, elimizden gelen tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Bu noktada ücretsiz kurslarımız ve birbiri ardına açtığımız tesislerimizle Menemen’imize hizmet veriyoruz. Son olarak halk oyunları ekibimizin, Türkiye çapındaki bir şampiyonada birincilik elde etmesi, göğsümüzü kabarttı. Gençlerimizle, antrenörleriyle ve kulüp yöneticilerimizle gurur duyuyoruz. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda aldığımız başarılar gösteriyor ki, önümüzdeki süreçte çeşitli branşlarda uluslararası başarılar görmeye başlayacağız. Menemen’imizin adını ve ülkemizin şanlı bayrağını, Dünya’nın farklı yerlerinde dalgalandırmak için, çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz." dedi.