Türk Kızılay’ının kadınları, ülkenin çeşitli şehirlerinden okumak için Sakarya’ya gelen 40 öğrenciye anne şefkatiyle pişirdikleri yemeklerle iftar sofrası kurdu.

Kızılay Sakarya Kadın Kolları tarafından üniversite öğrencilerine ‘Anne Eli İftarı’ adı altında yemek verildi. Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz’in ev sahipliğinde ve "Anne Eli İftarı" sloganıyla gerçekleştirilen yemeğe ülkenin çeşitli şehirlerinden okumak için Sakarya’ya gelen 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, akşam ezanın okunmasının ardından anne eli değen yemekleri yiyerek oruçlarını açtı.

"Biz anne sevgisiyle bu akşam onlara iftar yemeği hazırladık"

İftar yemeği sonrası konuşan Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz, "Bu akşam burada Sakarya’ya okumak için Türkiye’nin Malatya, Gaziantep, Bilecik ve Şanlıurfa gibi birçok ilinden gelen öğrencilerimiz var. Biz anne sevgisiyle bu akşam onlara iftar yemeği hazırladık. Her şeyden önce hepimiz bir anneyiz. Anne duygusuyla o yemekleri hazırlamak ve bu çocuklara yemekleri sunmak bizim için çok büyük bir onur" dedi.

"Ablalarımızın yaptığı sıcak yemekleri yemek çok güzel bir duygu"

İftar yemeğine katılan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Kübra Kukul, "Ramazan ayında hep beraber bu kadar güzel bir sofrada oturup bu güzel yemekleri yemek çok güzel bir duygu. Uzun zamandır aile yemeği yememiştik. Ablalarımızın yaptığı sıcak yemekleri yemek çok güzel bir duygu. Yemekleri hazırlayıp bizi burada ağırlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz bu gece bizi yalnız bırakmadılar"

Öğrencilerin bu programda kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Kızılay Sakarya Kadın Kolları Gönüllüsü Nilüfer Pekşen, "Biz bu akşam Sakarya ve Türkiye dışından gelen öğrencileri misafir etmek istedik. Anne yemeklerini tatsınlar istedik. Evlerinden uzakta olsalar da anne sıcaklığını hissetsinler. Kızılay’da bulunmaktan çok gururluyum. İyiliğin sürekliliği olduğuna inanıyorum. Yardıma ihtiyacı olan herkese dokunmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimiz bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Farklı programlar hazırlıyoruz. İnsanlarımızla bir araya gelip iyiliği paylaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin bu programa gelmelerinden dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.