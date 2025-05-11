Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları’nda eğitim gören 9 öğrenci, müzik öğretmenleriyle birlikte vefat yıldönümünde sanatçı İbrahim Erkal anısına bir klip hazırladı.

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Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Müzik Öğretmeni Fethi Gençoğlu, 4. sınıfta eğitim gören 9 öğrencisi ile beraber İbrahim Erkal’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, hazırladıkları klipte İbrahim Erkal’in hafızalara kazınan eserlerini söylediler. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA