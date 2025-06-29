29. Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivali’nde Denizlili sanatçı Meltem Leylekoğlu sahne aldı. Meltem Leylekoğlu sevilen şarkılarıyla hemşehrilerine coşkulu zaman geçirtti.

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölüklüler Vakfı’nın ortak çalışmasıyla düzenlenen 29. Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivali’nin birinci gününde Kızılcabölüklü sanatçı Meltem Leylekoğlu sahne aldı. Sevilen şarkıları seslendiren Meltem Leylekoğlu Kızılcabölüklü vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Konser, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kızılcabölüklüler Vakıf Başkanı Osman Erkli ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Kendi memleketinde sahne alan Kızılcabölüklü sanatçı Meltem Leylekoğlu hemşehrileriyle birlikte olmaktan mutluk duyduğunu ifade etti.

Sanatçı Meltem Leylekoğlu’na plaket takdim eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ise, "Büyük alkışları hak eden sanatçımız bugün sahnede. Kendi evladımız, Kızılcabölük’ün evladı. Bizleri kırmayıp festivalimizde sahne aldığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.