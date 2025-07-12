Melikgazi’de konforlu ve daha güvenli yollar yapmak için asfalt çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde yeni yolları asfaltlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Palancıoğlu, modern şehircilik anlayışının gereği olarak yolların kalitesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

İlçenin farklı noktalarında başlattıkları yeni asfalt yol yapım çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İhtiyaç olan bütün mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Havalar oldukça sıcak. Ama sıcak havalarda serilen asfalt daha sağlam oluyor. Hem büyük asfalt makinemiz hem de her yere girebilen küçük asfalt makinemizle ihtiyaç olan tüm yolları asfaltlıyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 130 derece olan asfaltın sıcağında çalışarak büyük özveri gösteren tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Biz belediye olarak yeni yollar yapıyoruz. Ama vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını rica ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şehir içi ulaşım daha güvenli, konforlu ve daha seri hale geliyor. Yeni yollarımızla ilçemizde ulaşım ağını artırmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.