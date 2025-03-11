Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı, İstasyon Mahallesi sakinlerini geleneksel mehter marşlarının coşkulu ezgileriyle sahura uyandırdı.

Mehteran Takımı, İstasyon Mahallesi’nde tur atarken, vatandaşlar evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak ilgiyle onları izledi ve coşkulu alkışlarla karşıladı. "Kartepe bugün sahura mehter marşlarıyla uyandı" ifadelerini kullanan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ramazanın maneviyatına katkıda bulunmak, Kartepelilere güzel bir sahur anısı bırakmak istedik. Mehter takımımız çok seviliyor, her yaş grubunun ilgisini çekiyor. Bu sevgiyi sahur ve ramazan sevgisiyle birleştirdik" dedi.