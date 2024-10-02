Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Mehmetçik, kırsal Gelincik Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Dicle Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının beraber organize ettiği asker ile öğrenci buluşması kapsamında ilçeye bağlı kırsal Gelincik Mahallesi İlkokulu ziyaret edildi. Okul ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden askerler, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrencilere üzerinde Türk bayrağı olan balon da hediye eden Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, öğrencilerin güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Karşılarında gördükleri askerlerin elinden hediyeleri alan öğrenciler, askerlere teşekkür etti.