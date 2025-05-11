Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yarın önümüzdeki yılın yapılanmasına başlayacağız" dedi

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor’a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, "Ligin son maçı. Kocaelispor şampiyonluğunu garantilemiş, biz de ligde kalmayı. Hiçbir iddiası olmayan maçtı. Sakatlık vs olmadan maçı bitirdik. Camiası ve taraftarıyla hak eden Kocaeli’nin Süper Lig’e çıkmasına çok sevindim. Süper Lig’e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Süper Lig’de başarılar diliyorum. Bu sene 1. Lig takdir edersiniz ki kurulduğu günden bu yana en çekişmeli lig oldu. Güçlü takımlar vardı, düşüşler ve çıkışlar oldu. Biz son 7 hafta geldik ve çok şükür ligde kaldık. Seneye lig yine çekişmeli geçecek, yukardan gelecek takımlar ve aşağıdan şampiyon olup gelecek takımlar var. Yarından itibaren önümüzdeki yılın yapılanmasına başlayacağız" şeklinde konuştu.