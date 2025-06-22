Türkiye’de ilk kez Çeşme’de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası’nda açıklamalarda bulunan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "İzmir çok özel ve marka bir şehirdir. Hem tarihi ve kültürüyle, hem çok özel iklimi ve doğal güzellikleriyle, hem de güçlü altyapısıyla artık sporda da mükemmel bir altyapıya sahiptir. İnşallah İzmir’in bu alandaki marka değerini spor turizmiyle daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

Türkiye’de ilk kez Çeşme’de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, iki gün süren büyük heyecanın ardından tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Altınkum Plajı’ndaki organizasyonda, 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı. Etap yarışlarında 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde mücadele etti. Yapılan final yarışlarının ardından sporculara ödülleri verildi. Şampiyonaya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. İzmir’in çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Güzel İzmir’imizde yine güzel bir ev sahipliği yapıyoruz. Bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bakanlığımızı, federasyonumuzu, partnerlerimizi, değerli sponsorlarımızı ve tabii ki çok farklı ülkelerden gelip bu müsabakaya renk katan tüm sporcularımızı ve spor camiamızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Spor, çok özel ve güzel bir olgudur"

Finalde yarışan sporcuları tebrik eden Mehmet Kasapoğlu, "Spor, çok özel ve güzel bir olgudur. Birleştirici, bir araya getirici ve iyileştirici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı biliyoruz. Bu doğrultuda ülke olarak spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığımızı hepimiz görüyor ve biliyoruz" dedi.

"Son 23 yılda birçok alanda devrimler yapıldı"

Türkiye, son 23 yılda pek çok alanda devrimler gerçekleştirdiğini, sporda da çok önemli hamlelere imza atıldığını ifade eden Kasapoğlu, "Sporda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapısıyla, insan kaynağıyla ve spor turizmiyle çok özel bir noktaya ulaşmıştır. Bu noktadan sonra da geriye gitmek ya da durmak söz konusu değildir. Bundan sonra hedefimiz, bu markamızı perçinlemek ve bu alandaki başarılarımızı artırmaktır" şeklinde konuştu.

"Sporu tabana yaymak istiyoruz"

Sporu tabana yaymanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Mehmet Kasapoğlu, "Bunun için gerekli olan altyapı, artık Türkiye’nin dört bir yanında mevcuttur. 81 ilimizin ilçelerine, mahallelerine, köylerine kadar uzanan müthiş bir altyapı oluşturulmuştur. Geldiğimiz noktada bu altyapının kıymetini bilen bir sporcu nesli yetişmektedir" diye konuştu.

"Mükemmel bir coğrafyaya sahibiz"

Mükemmel bir coğrafyada yer aldıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Atletizm, cimnastik, yüzme ve farklı su sporlarıyla birlikte şu an Çeşme Altınkum’dayız. Burası mükemmel bir coğrafyada yer alan mükemmel bir bölgedir. Yelken, su topu ve motosurf gibi birçok branşta iddialı bir nesil yetişiyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Bu gelişim için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İzmir, marka bir şehirdir"

İzmir’in çok özel bir şehir olduğunun altını çizen Mehmet Kasapoğlu, "İzmir çok özel ve marka bir şehirdir. Hem tarihi ve kültürüyle, hem çok özel iklimi ve doğal güzellikleriyle, hem de güçlü altyapısıyla artık sporda da mükemmel bir altyapıya sahiptir. İlçeleri ve tüm mahalleleriyle birlikte, yüzmeden jimnastiğe, jimnastikten atletizme, atletizmden su sporlarına, futboldan voleybola, basketbola kadar birçok branşta İzmir’in apayrı bir meydan okuması vardır. İnşallah İzmir’in bu alandaki marka değerini spor turizmiyle daha da yukarı taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

"Spor turizminde İzmir’i çok özel bir yere birlikte taşıyacağımıza inanıyorum"

İzmir ile ilgili olan hedeflerini de aktaran Kasapoğlu, "Spor turizmi, hem ulusal kalkınma hem de yerel kalkınma açısından ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Buna yürekten inanıyorum. Bu süreci hem bakanlığımızın ve hükümetimizin güçlü altyapı desteğiyle hem yereldeki sahiplenişle hem sivil toplumun hem de özel şirketlerin katkısıyla birlikte başaracağız. Burada özel şirketlerimizin organizasyona sunduğu katkıyı hep birlikte görüyoruz. Federasyonumuzun ve bakanlığımızın bu alandaki özverili çalışmaları da her türlü takdiri hak ediyor. Spor turizminde İzmir’i çok özel bir yere birlikte taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

"İzmir’in tarihinde sporda birçok ilke imza atılmıştır"

Spor turizminin yerli turizm açısından çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Kasapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yalnızca uluslararası değil, aynı zamanda yerli turizm açısından da önemli bir imkandır. Bu potansiyeli hep birlikte zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. İzmir’imizin markasını hem altyapısıyla hem insan kaynağıyla hem de tarihe geçecek yeni başarılarla hep birlikte yükselteceğiz. İzmir’in tarihinde sporda birçok ilke imza atılmıştır. Unutulmaz başarılar ve unutulmaz sporcular bu şehirden çıkmıştır. Bu mirası hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız. İzmir’in, her alanda olduğu gibi, sporda da markasıyla, spor insanlarıyla, altyapısıyla ve eşsiz konukseverliğiyle gurur duymaya devam edeceğiz."