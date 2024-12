Medical Point Hastaneler Grubu yüzde 87’lik puanla Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesi’ne girdi.

Happy Workplaces-Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması’nda Medical Point Hastaneler Grubu yüzde 87’lik puanla Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesi’ne girdi.

28 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Müslüm Yıldız, “Sağlıkta İnsana Değer’ ilkesiyle sadece hastalarımıza değil, aynı zamanda tüm çalışanlarımıza güvenli, mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyoruz. Bu anlayışımız, her adımımızı şekillendiriyor ve işimizin merkezine her zaman insan odaklı bir yaklaşım yerleştirmemizi sağlıyor. Yüzde 87 puanla bu özel ödüle layık görülmüş olmanın gururunu, her biri birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. İnsanı odağına alan bir yaklaşım benimseyerek, hem sağlık hizmetlerimizin kalitesini arttırıyor, hem de çalışanlarımızın iş yerindeki mutluluğunu sürekli olarak güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sağlık hizmetinin temel taşı’

Müslüm Yıldız, “En önemli gücümüz, kaliteli ve yetişmiş insan kaynağımızdır. Bu güçlü kaynağımızı, sürdürülebilir kılmak için eğitim iş birliği yaptığımız üniversitemizle, hastane bünyesinde kurduğumuz akademimizle ve uzmanlaşmış hekimlerimizle sürekli olarak destekliyoruz çünkü biliyoruz ki mutlu bir çalışan, kaliteli sağlık hizmetinin temel taşıdır” dedi.

‘Sağlık turizmi alanında hedefimiz öncü olmak’

Yıldız, “Sağlık sektöründe ‘5.0 vizyonu’ ile teknolojiyle entegrasyonumuzu sağlam bir şekilde sürdürürken, insana değer veren yaklaşımımızdan asla ödün vermiyoruz. Sadece Türkiye’de değil, uluslararası sağlık turizmi alanında da öncü olmayı hedefliyoruz. ‘Medical Point’ markasıyla kaliteli sağlık hizmetlerini, daha geniş kitlelere ulaştırma misyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.