Oyun dünyası her yaştan tutkunlarıyla birlikte hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Bu ilgiye Türkiye genelinde 102 mağazasının 92’sinde tasarladığı Gamezone alanlarıyla karşılık veren MediaMarkt Türkiye’de, son bir yıl içinde oyun bilgisayarı satışlarında yüzde 300 artış yaşandı. Bilgisayardan konsola oyun dünyasına dair her aksesuarın yer aldığı Gamezone alanlarında oyun severler en yeni oyunları da deneyimleyebiliyor.

Yeni nesil teknolojilerin gelişimiyle her geçen yıl büyüme kaydeden oyun sektörü Türkiye’de de artan bir ivmeyle büyüyor. MediaMarkt Türkiye satış verilerine göre, son bir yıl içinde oyun bilgisayarı satışları yüzde 300 gibi rekor bir oranla arttı. Markanın oyunseverleri son teknolojilerle ve zengin ürün çeşitliliğiyle buluşturduğu Gamezone alanları da alışverişin yanı sıra bir deneyim paylaşım alanı olarak da ilgi görmeye devam ediyor.

Oyun tutkunları için özel olarak tasarlandı

Marka, 92 mağazasındaki özel Gamezone alanları ile oyun severlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Her yaştan oyun tutkunları için özel olarak tasarlanan MediaMarkt Gamezone alanları; son çıkan oyun konsollarının, aksesuarların, bilgisayarların, yazılımların, kulaklık ve oyunların deneyimlenebileceği benzersiz bir ‘Gaming’ ortamı sunuyor.

2017 yılında Türkiye’de bir ilk olarak MediaMarkt mağazalarında kurulan Gamezone’lar alanında uzman personelin sunduğu profesyonel destek ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra oyun turnuvaları gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Gamezone’larda oyun tutkunları hem favori oyunlarını satın almayı düşündükleri ekipmanlarla deneyimleyebiliyor hem de diğer oyunseverlerle bu deneyimlerini paylaşabiliyor.