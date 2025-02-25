Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması"nın Doğu Anadolu Bölgesi Malatya Etabı, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Battalgazi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Etkinlik, öğrencilerin Türk mutfağının mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya, Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinden katılım sağlandı. Etkinliğe, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ekrem Demir ve Süryal Sarıbaş, İl ve İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada Tunceli Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Malatya Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Elazığ Merkez Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, açılış konuşmasında, Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekerek, "Bu iller, kendilerine özgü yemek çeşitliliği, kullanılan malzemeler ve pişirme teknikleriyle Anadolu’nun mutfak zenginliğine büyük katkılar sağlamaktadır. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder, emeği geçen jüri üyelerine, danışman öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Daire Başkanı Mecit Moral ise, "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, öğrencilerimize mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerilerini sergileme fırsatı sunmak ve zengin mutfağımızın lezzetlerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Ayrıca, Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve tanıtma misyonuna da hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri, madalya ve kupalar verildi.