Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH), yoğun bakım hizmetlerinde kapasite artışına giderek sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmaya devam ediyor. Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Haluk Laçin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça’nın katılımıyla hastane acil servis alanında 2. Seviye, 6 yataklı yeni bir erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Yeni yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte, hastanede mevcut bulunan 86 erişkin yoğun bakım yatağı sayısı 92’ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte, hasta mağduriyetlerinin önlenmesi ve özellikle il dışı hasta sevklerinin azaltılması hedefleniyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ayrıca 18 küvöz kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ile 6 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi de aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Böylece hastanenin toplam yoğun bakım yatak sayısı 116’ya ulaştı.

Yoğun bakım kapasitesindeki bu artışla birlikte, kritik hastaların il içinde tedavi edilmesi sağlanarak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişim sağlanması amaçlanıyor. Muğla halkının sağlık ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verebilmek adına yapılan bu yatırım, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.