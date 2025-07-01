Yozgat’ta doğa ile efsanenin iç içe geçtiği Gelin Kayası mevkii, ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sunuyor. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Gelin Kayası, yalnızca mevsimsel güzellikleriyle değil, taşıdığı kendine özgü efsaneyle de dikkat çekiyor.

Yozgat Boğazkale yolu üzerinde ve merkeze 8 km uzaklıktaki Gelin Kayası, yöre halkının yıllardır anlattığı dokunaklı bir efsaneye ev sahipliği yapıyor. Efsaneye göre bir zamanlar bu bölgeden geçen bir gelin alayı eşkıyalar tarafından kuşatılır. Gelin ve damat, Allah’a yakararak, "Bizi bu zalimlerin eline düşürme, ya taş et, ya kuş et" diye dua eder. Duaları kabul olur; eşkıyalar, atlar ve gelin o anda taş kesilir. Damat ise kuş olup göğe yükselir.

Bugün dahi ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği taş oluşumları, bu efsanenin izlerini taşıyor. Dron görüntülerinde doğayla iç içe, büyüleyici bir manzaraya sahip olan bölgedeki oluşumlar deveye benzeyen şekilleri ve suları muhafaza eden oyuklarıyla hem tarih hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip.

Gelin Kayası’nı ziyaret eden vatandaşlardan Recep Çetin ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Gelin Kayası’nı gezmeye geldim. Gerçekten güzel ve görülmeye değer bir yer. Buranın hikayesini kısaca anlatayım. Efsaneye göre zamanında bir gelin konvoyu geçiyormuş buralardan. Gelin konvoyunu eşkıyalar basmış. Bu eşkıyalar gelin hariç herkesi öldürmüş. Gelin de esir düşmemek için Allah’ım beni eşkıyaların eline düşüreceğini taş et demiş ve bu şekilde Gelin kayası oluşmuş. Cehrilik Lalelerinin mevsimi geçtikten sonra da buraları görmek için gelinebilir. Buralarda Kayalar içinde küçük havuz da var. Deveye benzeyen büyük kayalar var. Deve kayası ve Gelin kayası deniyor buralara. Gelinip görünmeye değer bir yer"

Vatandaşlar, bu tür alanların sadece belli mevsimlerde değil, yılın her döneminde değerlendirilmesi ve tanıtılması gerektiğini istiyor. Doğası ve efsanesiyle Gelin Kayası, Yozgat’ın önemli rotaları arasında yerini koruyor.