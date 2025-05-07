Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişinde, osteoporoz hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Aydoğmuş’un sorumluluğunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri tarafından Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, "Daha İyi Kemiklerin Olsun, Sessiz Tehlikeyi İhmal Etme" sloganıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Etkinlikte osteoporozun, yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesinin, düşük kemik yoğunluğu ve kemik dokusunda oluşan bozulmalar nedeniyle kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine yol açan, sessiz ilerleyen ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğu vurgulandı.

Başhekim yardımcısı Kolcuoğlu’ndan destek

Etkinlik alanını ziyaret eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aydoğmuş ve projeye katkı sunan tıp fakültesi öğrencilerine teşekkür ederek, toplum sağlığına katkı sunan bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.