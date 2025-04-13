DEM Partili Mardin’in Mazıdağı Belediyesi, daha önce kütüphaneye verilen tahsisi iptal edip, kütüphanenin tamamen tahliye edilip kapatılmasını resmen talep etti.

Mazıdağı’nda öğrencilerin en önemli eğitim merkezi olan ve üniversite sınavlarından KPSS’ye, LGS’den genel kültür çalışmalarına kadar çok sayıda alanda gençlerin yoğun olarak kullandığı halk kütüphanesi, belediyenin hedefi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne gönderilen ihtarnameyle, belediye, 05.07.2024 tarihli 61 sayılı Meclis kararı doğrultusunda 103 ada 53 parselde bulunan kütüphanenin tahliye edilmesini istedi. İhtarnamede, "15 gün içinde tahliye edilmelidir. Yeni bir ihtara gerek kalmaksızın tahliye edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Bu karar, Mazıdağlı vatandaşlar ve öğrenciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Bu kararla ilçede eğitim imkânlarının bir darbe alacağına dikkat çeken vatandaşlar, "DEM Partili belediye resmen çocuklarımızın cahil kalmasını istiyor" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mazıdağı Belediyesi’nin tutumunun ’bilgiye erişim hakkının engellenmesi’ anlamına geldiğini söyledi.