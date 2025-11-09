Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinliklerle devam etti. Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan ‘Gastronomi Show’, ünlü MasterChef yarışmacılarının sahne performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

St. Paul Meydanında düzenlenen etkinlikte Alican Sabunsoy, Akın Kızıltaş ve Hasan Biltekin, Tarsus’un yöresel lezzetlerini modern dokunuşlarla harmanlayarak izleyicilere eşsiz bir gastronomi deneyimi sundu.

Avokadolu humuslu bruschetta beğeni topladı

Sahneye birlikte çıkan Akın Kızıltaş ve Alican Sabunsoy, Tarsus’un meşhur humusunu İtalyan mutfağının sevilen atıştırmalığıyla buluşturarak ’Avokadolu Humuslu Bruschetta’ hazırladı. Şeflerin gösterisi, hem yöresel tatlara hem de yenilikçi gastronomi anlayışına dikkat çekti.

MasterChef 2019 yarışmacısı Alican Sabunsoy, Tarsus’un gastronomik zenginliğine vurgu yaparak, "Humus Tarsus’un en bilinen ürünü. Bruschetta ile birleştirerek farklı bir tat ortaya çıkardık. Festival alanını gezdim, özellikle Karakuş tatlısı mükemmeldi. Herkesi Tarsus’a davet ediyorum" dedi.

Akın Kızıltaş da festivalin coşkulu geçtiğini belirterek, "Tarsus çok güzel bir şehir. İnsanlar cıvıl cıvıl, festival alanı çok canlı. Akdeniz’de gastronomiye büyük bir ilgi var, bunu burada görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Biltekin’den Tarsus portakalıyla tiramisu

Festivalin diğer oturumunda sahneye çıkan Hasan Biltekin, Mersin’in sembolü haline gelen portakalı kullanarak özel bir tiramisu hazırladı. Etkinlik süresince vatandaşlarla sohbet eden Biltekin, "Tarsus’un zeytinyağı dillere destan. Biberli ekmek, kerebiç ve cezerye gibi tatları da çok beğendim. Böyle bir etkinlikte yer almak büyük mutluluk" dedi.