Giresun’un orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, fındık üreticilerini endişelendirdi. Bahçeleri beyaz örtüyle kaplanan üreticiler, mart ayında yağan karın zirai don riski taşıdığına dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk hava uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, çiçek açan fındık dallarını kar altında bıraktı. Fındık üreticileri, bu durumun her yıl risk oluşturduğunu belirterek olası zirai don tehlikesine karşı tedirgin olduklarını ifade etti.

Keşap ilçesinde fındık üreticiliği yapan Hüseyin Şengün, sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle fındık dallarının bir anda yaprak açtığını söyledi. Şengün, "Bu sıcaklıkların hemen ardından yağan kar, zirai don meydana getirmezse fındığın su ihtiyacını karşılaması açısından faydalı olabilir. Ancak mart ayında yağan kar her zaman bir risk taşır. Sahil kesiminde don beklenmese de orta ve yüksek kesimlerde zirai don endişesi bulunmaktadır" dedi.

"Asıl tehlike önümüzdeki günlerde"

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise asıl tehlikenin karın erimesinden sonra ortaya çıkabileceğini belirtti. Şahin, "Fındık kar altındayken doğrudan bir risk taşımıyor ancak kar eridikten sonra hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle tehlike ortaya çıkıyor. Fındıkta döllenme süreci gerçekleştiği için eğer sıcaklık sıfırın altına inerse zirai don meydana gelir. Şu an için kesin bir şey söylemek zor ancak kar eridikten sonra güneş açar ve ardından gece don yaşanırsa büyük bir risk oluşur" diye konuştu.