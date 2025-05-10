Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği bin 400 metre uzunluğundaki kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

Mardin’i daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam eden MARSU Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını planlayarak çözüm sağlayacak kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, altyapısı daha önce bulunmayan ve 22 atölyenin faaliyet gösterdiği Midyat Mermerciler Sanayi Sitesi’ne yönelik başlatılan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalarla bin 400 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında atık su hattı döşendi. Ayrıca, bölgede bulunan tekstil fabrikası ve çevredeki yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, bölgenin altyapı ihtiyacına uygun bir sistem oluşturuldu.

2023 yılı sonunda çalışmaları tamamlanan sanayi sitesinde, altyapı sorununun çözülmesiyle birlikte atölye sayısının artabileceğini belirten sanayi esnafı, MARSU’ya teşekkür etti.

MARSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kalıcı çözümler üreterek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.