Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Ticaret Odası Başkanlığı öncülüğünde, Amos, Phoenix ve Kedreai antik kentlerinde arkeolojik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihiyle de önemli turizm kentlerinden olan Marmaris’in üç önemli antik yerleşiminde Amos, Phoenix ve Kedreai bölgelerinde yürütülen kazı çalışmalarıyla bölgenin binlerce yıllık geçmişi yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde, ve farklı paydaşların katkısıyla sürdürülen bu çalışmalar, Marmaris’in kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefliyor.

Amos Antik Kenti’nde gece de tarih yaşanıyor

Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen Amos Kazısı, Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde, Marmaris Belediyesi sponsorluğunda ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Doç.Dr. Mehmet Gürbüzer kazı başkanlığında sürdürülüyor. Kazılarda bu yıl, 2022’de başlanan tiyatro yapısının orkestra bölümü çevre düzenlemesi tamamlandı. Kentin orta terasında bulunan Apollon Samnaios Tapınağı çevresinde de çalışmalar başladı.

Tiyatro sahne binası, Athena Kutsal Alanı ve kuzey surlarda kazı, sondaj ve belgeleme faaliyetleri sürerken, mimari kalıntılarda basit koruma uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin kenti daha rahat deneyimleyebilmesi için yürüyüş güzergâhları yenileniyor. Antik kentte yapılan aydınlatma çalışmaları sayesinde Amos artık geceleri de ziyaret edilebiliyor.

Phoenix’te çifte akropol sistemi gün yüzüne çıktı

Phoenix Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, Penn Museum adına Dr. Asil Yaman başkanlığındaki uluslararası ekip tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle sürdürülüyor. 2021’den bu yana devam eden kazılarda kentin ana akropolü olan Hisartepe ve doğu yamaçlarındaki nekropoller gün yüzüne çıkarıldı.

2024 yılında, Kaledağ’da ikinci bir akropol ile Kybele kutsal alanı tespit edildi. Böylece Phoenix’in nadir görülen çifte akropol sistemine sahip olduğu belgelendi. 2025 sezonunda ise kuzey kırsalda bulunan 23 yeni kitabe sayesinde Phoenix’in Rodos ve Akdeniz kentleriyle olan ilişkileri gün ışığına çıkarıldı. Ayrıca Apollon, Zeus, Athena, Dionysos, Aphrodite ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanlar, kentin çok tanrılı ve çok kültürlü yapısını ortaya koydu.

Kedreai’de kültürel miras görünür kılınıyor

2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statü kazananan Sedir Adası’nda yer alan Kedreai Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı sezonu 23 Haziran’da başlıyor. 2017’den bu yana dönemsel olarak sürdürülen kazılar, antik kentin farklı bölgelerinde önemli ipuçları veriyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi kazıları bu yıl daha da derinleştirilecek. Ayrıca büyük bazilika alanında yeni araştırmalarla kentin mimari yapısı daha net şekilde ortaya çıkarılacak. Sedir Adası’nın sadece Kleopatra Plajı ile değil, tarihi ve kültürel dokusuyla da anılması için çalışmalar titizlikle ve hızla sürdürülüyor.

Marmaris Ticaret Odası yönetimi kültür ve tarih kenti Marmaris için desteklerine devam edeceklerini belirtirken Kazı başkanları ve ekiplerine ayrıca Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına da teşekkürlerini iletti.