Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) açıklandı. 130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin değerlendirmeye tabi tutulduğu sıralamada Selçuk Üniversitesi dünya sıralamasında 101-200 bandında yer almayı başardı.

İlk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi"nde Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) açıklandı. Sıralamada Türkiye’den 11 üniversite ilk 300’e, 18 üniversite ilk 600’e, 45 üniversite ise ilk 1000’e girmeyi başardı. Türkiye’deki 121 üniversite arasında 5’inci sırada bulunan Selçuk Üniversitesi, önemli bir başarıya imza atarak dünyada 101-200 bandına yükseldi. Selçuk Üniversitesi, "Kaliteli Eğitim" alanında dünyada 92’nci; "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanında ise 98’inci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralara yükseleceğine inandığını kaydetti. Küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Üniversitemizin THE Impact Rankings 2025 sonuçlarına göre sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda elde ettiği yüksek başarı, Selçuk Üniversitesinin bilimsel gücünü ve toplumsal sorumluluğa dayalı vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu başarıda büyük pay sahibi olan; yayın, proje ve uygulamalarıyla üniversitemizi geleceğe taşıyan tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Bu süreçte Araştırma Dekanlığımızın koordinasyonunda yürütülen stratejik planlama, veri yönetimi, akademik yönlendirme ve iş birlikleri büyük önem arz etmiştir. Araştırma altyapımızın güçlendirilmesi, akademik üretkenliğin desteklenmesi ve sürdürülebilirlik eksenli çalışmaların yaygınlaştırılmasında Araştırma Dekanlığımızın rolü büyüktür. Selçuk Üniversitesi; güçlü araştırma altyapısı, disiplinler arası iş birliğine dayalı yaklaşımı ve nitelikli akademik kadrosuyla bilim dünyasında sürdürülebilir ve kalıcı izler bırakmaya devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyor, üniversitemizin yükselişinin devamını diliyorum" diye konuştu.