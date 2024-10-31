Marmara Denizi açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangında makine dairesinde bulunan 2 tekniker hayatını kaybetmişti. Geminin Yalova’da yaklaşık bir hafta bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yola çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinde Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi. Geminin makine dairesinde bulunan teknikerler Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan hayatını kaybetti.

Yalova’da tersanede bakım ve onarımı yapılmıştı

Öte yandan yangın çıkan geminin Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hicri Ercili Tersanesi’nde yaklaşık bir haftadır bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. Bakım ve onarım çalışmaların ardından Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan geminin makine dairesinde yangının çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden teknikerlerin gemi personeli olduğu bildirildi.

Gemi yola çıktıktan 2,5 saat sonra yangın çıktı

Öte yandan dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic’te ise geminin tersaneden çıktıktan yaklaşık 2,5 saat sonra Sedef Adası açıklarına ulaştığı ve yangının meydana geldiği gözlemlendi.