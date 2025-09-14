Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmaya yakın olan taraftık" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Maçtan önce 1-1 berabere kalacağımızı söyleseniz beğenir miydim? Bilemiyorum. Bugün kazanmaya yakın olan taraftık. Şu an itibarıyla rakibimiz Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Takım olarak 10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belirli bir düzenleri var. Tabii ki bu maç bizim adımıza zor geçti. Ancak günün sonunda takımımız çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve seviyeyi yukarı doğru çıkartmaya çalıştı. Bu tarz skorlardan, bu tarz durumlardan öğrenmemiz gereken şeyler var. Son dakika golleri her zaman zordur. Bugün 1-1’lik skor adil bir skor. Bazı zamanlar olacak biz son dakika gol bulacağız. Bazı zamanlar olacak attığımız golü koruyacağız" diye konuştu.

"Bu takımın liderini ve kaptanını kaybediyorsunuz"

Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transfer olmasıyla ilgili olarak gelen soruya ise Gisdol, "Gökhan’ın gitmesine sadece bir oyuncunun gitmesi olarak bakmamak lazım. Bu takımın liderini ve kaptanını kaybediyorsunuz. Onun seviyesinde oynayabilecek çok fazla oyuncumuz yok. Tabii ki zor bir durum ama ben olayın iki farklı penceresinden bakmak zorundayım. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda da görmemiz gerekiyor. Kulübümüzün kazandığı bir para var ve bu miktara da ihtiyacı vardı. Biz bunu kabul edeceğiz ve buna göre çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.