Mardin’in Midyat ilçesinde yeni açılan bir işletmede kentin plakasını simgeleyen 47 metrelik kebap yapıldı.

Midyat’ın Bahçelievler Mahallesi’nde açılışı yapılan işletmede Adanalı usta tarafından yapılan 47 metrelik kebap ilgi odağı oldu. İşletmenin açılış törenine, kaymakam, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Mehmet Kaya, açılışı yaparak hayırlı olması dileklerinde bulundu. İşletme yetkilisi Mahsum Mete, mahalli yemekleri en iyi şekilde hem Midyat halkına hem de ilçeye gelecek turistlere sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Adana’dan özel olarak gelen kebap ustası Salih Oral da, dünyaca tanınan Adana kebabını, Mardin’in kültürel başkenti Midyat’ta 47 metre olarak hazırlayarak selam göndermek istediklerini, amaçlarının Mardin’i ve yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti.