Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçlarına göre, Mardin ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacak yeni atamalar yapıldı. Kura sonucunda 6 pratisyen hekim ve 18 uzman hekim olmak üzere toplam 24 hekim, il genelindeki hastane ve sağlık tesislerine atandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Bunun yanı sıra, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla; 38 Lisans mezunu yardımcı sağlık personeli, 7 Önlisans mezunu yardımcı sağlık personeli, 5 Ortaöğretim mezunu yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 50 yardımcı personelin alımı da gerçekleştirilecek.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, atamalar dolayısıyla Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan 24 hekim ve 50 yardımcı sağlık personelinin Mardin’imizin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, başta Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yeni görev yerlerine atanan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca, ilimizin hekim ihtiyacının tamamen karşılanacağı günlerin de en kısa zamanda geleceğine olan inancımızı yineliyor, bu yöndeki çabaların süreceğine yürekten inanıyoruz.”dedi.