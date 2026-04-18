Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 108. 71 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.