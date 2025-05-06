Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen, "Akran Zor balığını Önleme Eğitim Alan Projesi" kapsamında Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) günleri eğitimi düzenlendi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen PDR Günleri programına Mardin İl Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, üniversite hocaları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, Gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek, okullarımızda daha güvenli ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak adına çok kıymetli bir amaç için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"Akran Zorbalığını Önleme Eğitim Alan Projesi" kapsamında düzenlenen PDR Günleri etkinliğinin, sadece bir programdan ibaret olmadığını belirten Başkan Savaş, Çocuklarımızın sesini duymaya, onları anlamaya ve yanında olmaya dair güçlü bir kararlılığın ifadesidir. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun yüzündeki gülümseme, sadece bireysel bir mutluluğun değil, aynı zamanda toplumsal huzurun da simgesidir. Ancak ne yazık ki, akran zorbalığı bu gülümsemeyi çoğu zaman gölgelemekte, özgüveni zedelemekte ve geleceğe olan inaner sarsmaktadır. Bizler, yerel yönetimler olarak bu sorumluluğun farkındayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını gözeten politikalar üretmek, ailelere rehberlik etmek ve öğretmenlerimize destek sunmak için buradayız.

Bu etkinlik vesilesiyle, çocukların yalnız olmadığını, onlara inanan, değer veren ve destekleyen bir toplumun var olduğunu bir kez daha yüksek sesle dile getirmek istiyoruz .Bu kıymetli eğitim programında emeği geçen tüm paydaşlara; her zaman bizlere destek olan, her türlü imkânı seferber ederek yolumuzu açan, vizyoner bakış açısıyla ilimize rehberlik eden Valimiz Tuncay Akkoyun Beyefendi’ye; değerli katkıları ve koordinasyon desteği için Genel Sekreterimiz Fatih Eroğlu’na; iş birliğinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze sahada büyük bir özveriyle çalışan değerli psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimize ve projeye katkı sunan tüm kıymetli uzmanlara gönülden teşekkür ederim."

Daha sonra konuşan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise "Çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerini olumsuz etkileyen önemli bir mesele olan akran zorbalığı ve bu zorbalığın önlenmesi konusunu derinlemesine ele almak; bilgi, deneyim ve fikir paylaşımında bulunmak amacıyla alanında uzman sekiz kıymetli bilim insanını burada ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Akran zorbalığı, çocuklarımızın iç dünyasında derin olumsuz izler bırakabilen, özgüvenlerini zedeleyebilen ve onları okuldan uzaklaştırabilecek ciddi bir problemdir. Bu sorun, ancak biz eğitimcilerin, ailelerin, kurumların ve toplumun tüm paydaşlarının iş birliğiyle; el ele vererek önlenebilir ve çözülebilir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Halis Sakız, "Akran Zorbalığının Ekolojisi: Okul Kültürü ve Etkili Yaklaşımlar", Prof. Dr. Taşkın Yıldırım, "Travma Sonrası Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapi", Dr. Naif Ergün, "Siber Zorbalık" başlıklı sunum gerçekleştirdi.