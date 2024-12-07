Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde eski kasaplar çarşısında bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılamaz hale egeldi.