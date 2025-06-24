Mardin’in Derik ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki eski muhtar Adil Çelik, dumandan ve yanıklardan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı Megeli Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin giriş katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sardı.

Yangın sırasında evde yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Çelik, dumandan ve yanıklardan etkilendi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, eski muhtar Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.