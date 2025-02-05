Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Yangın önleme ve Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Eğitimde, yangın anında alınması gereken tedbirler, yangına müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Uzman ekipler tarafından verilen eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatta, katılımcılar muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi.

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Görevlileri, bu tür eğitim ve tatbikatların muhtemel yangın risklerine karşı hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.