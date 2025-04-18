Mardian Mall’da 11 Mayısa kadar sürecek olan kitap fuarı, ziyaretçilerini bekliyor.

Mardian Mall’da Ana Yurt firması tarafından düzenlenen kitap fuarı ile ziyaretçilerini ağırlıyor. 11 Mayısa kadar sürecek bu organizasyonda, her yaş grubuna hitap eden geniş bir kitap yelpazesi sunuluyor. Romanlar, hikaye kitapları, çocuk kitapları ve boyama kitapları gibi çeşitli eserler, uygun fiyatlarla kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Eğitim ve kültür, toplumların gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Mardian Mall olarak, ziyaretçilerimize yalnızca alışveriş deneyimi sunmakla kalmayıp, kültürel etkinliklerle de buluşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kitap fuarı,her yaştan bireyin okumaya teşvik edilmesi ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Kitapseverler için geniş bir yelpazede eser sunulan bu organizasyon, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Tüm ziyaretçilerimizi, 11 Mayısa kadar sürecek fuarımıza davet ediyoruz" dedi.