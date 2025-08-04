Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemize iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykelinin ise ilk durağı Beştepe olacak" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından ‘Beştepe’de tarihi buluşma’ notuyla yapılan paylaşımda, arkeolojinin bu kez Cumhurbaşkanlığı’nda konuşulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Milletin Evi, 6 ay boyunca 300’den fazla esere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda açılışı yapılacak olan ‘Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi’ yaklaşık 6 ay boyunca ziyarete açık olacak. Sergideki eserlerin yüzde 80’inden fazlası ilk kez sergilenecek ve her biri binlerce yıl öncesinden gelen tarihi anlatacak. Ülkemize iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykelinin ise ilk durağı Beştepe olacak. Aynı gün başlayacak Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’nda da 29 ülkeden 250’yi aşkın bilim insanı yine Beştepe’de buluşacak. Türkiye, kültürel mirasını dünyaya açan bu stratejik adımıyla arkeolojide altın çağını başlatıyor."