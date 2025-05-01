Manisa Dostlar Meclisi’nin bu haftaki konuğu, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve ekibi oldu.MANİSA (İGFA) - İl Müdürü Mustafa Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde yürütülen etkinlik ve projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Mustafa Kılıç, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlik ve projelerin hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda yapılan çalışmaları Manisa Dostlar Meclisi üyelerine anlattı. İl Müdürü Mustafa Kılıç, etkinliklerin geniş bir şekilde ele alındığı programda Dostlar Meclisi’ne teşekkür etti.

ÇOCUK EVİ VE ÇOCUK EVLERİ SİTELERİNE VURGU

Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar , Çocuk evleri projesi hepimizin önemsediği bir projedir. Devletimiz de bu projeye kaynak sağlamaktadır, ancak kimsesiz çocuklarımızın ikameti için kiralanan evler Manisa'mızda çok yüksek seviyelerdedir. Bakanlığın kiralamalara ayırdığı kaynak zaman zaman yetersiz kalmakta ve bu yüzden çocuk evleri daha ucuz olduğu için şehir dışına taşınmak zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda asırlardan beri yaptığımız gibi millet ve devlet elele vermeli ve hayırseverlerimiz bu yardıma muhtaç evlatlarımıza ev sağlama noktasında destek vereceklerdir. Biz buna inanıyoruz, Manisa gönlü güzel insanların şehridir” dedi.

Cihan Canuyar, Mustafa Kılıç ve ekibinin 2025 Aile Yılı çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.