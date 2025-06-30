Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi’nde hizmetli personel olarak çalışan Ramazan Gizlenen, boş vakitlerinde yaptığı resimlerle sanat dünyasına ilham oluyor. 34 yıldır hizmetli olarak görev yapan Gizlenen, resim yeteneğini 25 yaşında tesadüfen keşfettiğini söyledi.

Görev yaptığı bir anaokulunda duvarları gönüllü olarak boyayan emekli bir astsubayın çalışmalarını gördükten sonra etkilenip resme merak salan Ramazan Gizlenen, "Kendi kendime ‘Acaba ben de böyle resimler yapabilir miyim?’ diye düşündüm. Ardından resim malzemeleri alarak bu işe başladım. 1996 yılından bu yana yağlı boya fırçam elimden hiç düşmedi" dedi.

Resim yapmaya başlamasından itibaren kendini sürekli geliştirdiğini ifade eden Gizlenen, "Boş vakitlerimde akrilik ve yağlı boya tablolar yapıyorum. Ayrıca ahşap yakma tekniğiyle de çalışıyorum. Özellikle manzara ve portre resimleri yapmayı seviyorum. Çevremdeki insanlar resimlerimi beğeniyor ve bazıları satın alarak bana destek oluyor" diye konuştu.

Ünlülerin portrelerini çiziyor

Portre çalışmalarıyla da dikkat çeken Gizlenen, Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi ünlülerin portrelerini yaptığını belirtti. Gizlenen, "Resimlerimi satın alarak bana destek olanlara teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğurelli’nin katkılarıyla ilk kişisel sergimi de İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası fuaye salonunda açtım" dedi.

"Hizmetli olarak çalışmaktan gurur duyuyorum"

Hizmetli olarak çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Gizlenen, "Sabah okula geldiğimde temizlik işlerimi yaparım, koridorları paspaslar, merdivenleri temizlerim. Sınıfları düzenledikten sonra boş zamanlarımda resim yaparak zamanımı değerlendiriyorum. Şu an çalıştığım okulda çok mutluyum" dedi.

"Hademe ressam olarak anılıyorum"

Karma sergilere katıldığını ve kişisel sergiler açtığını belirten Gizlenen, kendisine unvanını sorduklarında "Hademe Ressam" dediğini belirterek şunları söyledi: "34 yıldır hizmetli olarak çalışıyorum ve yaptığım işle gurur duyuyorum. Gençlere de tavsiyem, yaptıkları her işle gurur duysunlar."

Evli ve iki çocuk babası olan Gizlenen, "Kızım grafik tasarım eğitimi aldı, oğlum ise anestezi teknikeri. Eşim ev hanımı ve yaptığım çalışmaları her zaman destekliyor" diye konuştu.

Manisa’da sanatı ve işini büyük bir özveriyle bir araya getiren Ramazan Gizlenen, "Hademe Ressam" olarak adını duyururken, gençlere de ilham kaynağı olduğu için gurur duyduğunu anlattı.