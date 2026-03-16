Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları yaklaşırken sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yağışların ardından oluşan durgun sulara odaklanan ekipler, 17 ilçede ilaçlama ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirmesi için vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle son yağışların ardından oluşan durgun su birikintileri başta olmak üzere açık alanlar, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve sulak bölgelerde düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

'Konforlu ve sağlıklı yaz mevsimi için çalışıyoruz'

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde vektörle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek, 'Manisa'mızda vektörlerle mücadelemiz 7/24 devam ediyor. 17 ilçemizin tamamında larva üreme alanlarını dronlar ve uzman ekiplerimizle tek tek ilaçlıyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin yaz aylarını daha konforlu ve sağlıklı geçirmesini sağlamak. Bu mücadelenin başarısı için vatandaşlarımızın desteği de büyük önem taşıyor' dedi.

'Mücadelemiz devam ediyor'

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Uğur Dilik ise son yağışların ardından oluşan sulak alanlarda hızlı bir şekilde uygulamalara başladıklarını belirterek, 'Normal sezonda rezidüel uygulamalar, çöp ve gübrelik alan uygulamaları, rögar kapaklarında hamam böceğine yönelik çalışmalar ve kemirgenlere karşı mücadelemiz devam ediyor' diye konuştu.

Durağan sulara dikkat

Vatandaşların da bu süreçte bilinçli davranmasının önemli olduğunu vurgulayan Dilik, bahçelerde bulunan su kapları, bidonlar, variller ve saksı altlarında biriken suların sivrisineklerin üreme alanı haline gelebileceğini belirterek bu alanların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Sahada karşılaşılan durumlara dikkat çekti

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı saha personeli Ali Işılak ise sahada en çok karşılaşılan durumlara dikkat çekerek, sokak hayvanları için bırakılan su kaplarında biriken sular, sığınak ve kazan dairelerinde oluşan durgun sular, lastikler ve bahçelerdeki süs havuzlarının sivrisinek larvaları için uygun ortam oluşturduğunu ifade etti. Işılak, bu alanların düzenli olarak temizlenmesi ve suyun durgun kalmaması gerektiğini belirterek, vatandaşların duyarlı olmasının mücadeleye büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.