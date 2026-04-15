Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkan motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu hayatını kaybeden Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sude Gelen için cenaze töreni düzenlendi. Genç öğrencinin cenazesi, helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Camii'ne getirildi.

Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sude Gelen'in naaşı, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşandı.

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın geçmişi

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Gelen (17) yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin motosikletini kaydırarak karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.